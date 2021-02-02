США готовы снять санкции с Nord Stream 2 при выполнении ФРГ ряда условий

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации сообщает, что Вашингтон готов начать переговоры об отмене санкций с "Северного потока – 2", в случае предоставления Берлином пакетного предложения, которое устранит опасения США. В США считают, что в противном случае проблему со строительством газопровода решить не удастся.

Вашингтон хочет предотвратить увеличение зависимости Европы от российского газа, а также выступает против отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры. США заинтересованы в увязке вопроса о "Северном потоке- -2" с механизмом не позволяющем эксплуатировать газопровод в случае сокращения транзита газа через Украину.

В публикации говорится, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала тему "Северного потока – 2" в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что оба лидера готовы к сотрудничеству в продлении международных вызовов, но не упомянул, что в разговоре шла речь и вопросах связанных с "Северным потоком – 2", сообщает газета Handelsblatt.