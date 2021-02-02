Нефть на годовом максимуме: аналитики обновили прогноз на 2021 год

Цена нефти на мировом рынке достигла годового максимума после трехдневного роста. Европейский эталон Brent сегодня подорожал на 3% до 57,7 доллара за баррель по ближайшим контрактам для исполнения, а американский WTI также прибавил 3% – до 54,9 доллара, согласно данным торгов лондонской биржи.

Цены поддерживает снежная и морозная погода в США, и небольшое увеличение добычи нефти.

Согласно исследованию Reuters, добыча нефти ОПЕК в январе выросла седьмой месяц подряд, но прирост оказался меньшим, чем ожидалось. Кроме того, фактический лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, может приступить к добровольному сокращению на 1 миллион баррелей в сутки с начала февраля по март.

"Поскольку ОПЕК и ее союзники (ОПЕК +) стремятся удержать мировую добычу нефти ниже уровня спроса, мы ожидаем, что запасы нефти продолжат сокращаться", – отмечается в сообщении инвестбанка UBS.

Согласно прогнозу UBS, цена на нефть эталона Brent достигнет 63 доллара за баррель ко второй половине этого года и 65 долларов за баррель к первому кварталу 2022 года. Goldman Sacks заявил, что ожидает, что эталонный показатель достигнет 65 долларов за баррель к июлю.