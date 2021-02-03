Банк России защитит пользователей электронных кошельков

Банк России выпустил рекомендации для операторов электронных денежных средств (ЭДС, электронных денежных "кошельков") по повышению качества обслуживания клиентов.

ЦБ обяжет операторов ЭДС, которыми являются и банки, подробно информировать клиентов о правилах и документах, с которыми клиенты должны согласиться, подписывая договор.

Операторам ЭДС вменят в обязанность предупреждать клиентов обо всех изменениях в работе за две недели до того, как эти изменения вступят в силу.

В список операторов ЭДС включены 80 кредитных организаций, которые в соответствии с указанием ЦБ 2694-У прислали уведомления о деятельности по переводу электронных денежных средств.

По закону "О национальной платежной системе", электронные кошельки и банковские карты являются электронными средствами платежа.

Электронный кошелек позволяет осуществлять денежные переводы, расплачиваться за товары и услуги без использования наличных денег или банковского счета. Переводы между кошельками проходят мгновенно, многие платежные системы позволяют проводить операции в различных валютах.

Открывать и обслуживать электронные кошельки в России могут только операторы ЭДС, которые включены в реестр ЦБ.

Между тем электронные кошельки не защищены системой страхования вкладов, на остаток денег в электронном кошельке не начисляют процентов, оператор ЭДС не предоставляет электронные деньги в кредит. Кроме того, мошенники могут вывести деньги с электронного кошелька.