Белоруссия получит до лета второй транш российского кредита

Белоруссия может получить второй транш госкредита России в сумме 500 миллионов долларов в первом полугодии 2021 года, сообщил журналистам в среду министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

По соглашению второй транш кредита перечисляется в этом году. "Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", – сообщил глава белорусского Минфина (цитата ТАСС).

Белоруссия в октябре прошлого года получила кредит в 500 миллионов долларов Евразийского фонда стабилизации и развития, а 30 декабря первый транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов.

В целом Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов, включая кредит РФ на сумму 1 миллиард долларов и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития размером в 500 миллионов долларов.