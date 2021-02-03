В России введут обязательную маркировку бутилированной воды

Власти намерены ввести маркировку бутилированной питьевой и минеральной воды, отмечено в дорожной карте, разработанной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) совместно с производителями.

"1 мая 2021 г. – старт маркировки, регистрация в системе", – отмечено в дорожной карте.

Таким образом, с 1 мая начнется регистрация производителей в системе маркировки. С 1 сентября вступает в силу обязательная маркировка минеральной воды, а с 1 декабря – всей остальной бутилированной воды.

Проект дорожной карты отправлен в Минпромторг, отметил замглавы ЦРПТ Реваз Юсупов в интервью ТАСС. Окончательные сроки введения маркировки определит правительство.

В системе маркировки "Честный знак" уже зарегистрированы 2426 компаний, в том числе 195 производителей и импортеров воды.

Пилотный проект по маркировке воды запущен в апреле 2020 г., власти выдали более 492 тыс. кодов маркировки. Успешно протестирована вся цепочка поставок до магазинов, найдены технические решения для печати кодов на упаковках, подчеркнул Юсупов.

Сроки введения обязательной маркировки согласованы с компаниями отрасли.