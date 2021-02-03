ВТБ планирует выдать льготную ипотеку на 150 миллиардов рублей

ВТБ в 2021 году при сохранении текущих условий планирует выдать льготной ипотеки не менее 150 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред ВТБ Анатолий Печатников.

В 2020 году ВТБ выдал рекородную сумму ипотеки на 935 миллиардов рублей, что на 40% превышает результат 2019 года. Банк обеспечил жильем более 350 тысяч российских семей. Такому достижению помогла госпрограмма льготной ипотеки. Портфель жилищных кредитов банка за год вырос на 18,6% до 2 триллионов рублей.

ВТБ увеличил и розничное кредитование наличными – за прошедший год банк выдал своим клиентам более 1,1 миллиона кредитов на 732 миллирадов рублей, что сопоставимо с 2019 годом. Кредитование наличными резко выросло на 40% в четвертом квартале из-за отложенного спроса и предпраздничных распродаж. Объем портфеля потребкредитов банка за год вырос на 8% до 1,5 триллиона рублей.

В сегменте автокредитования банк в прошлом году выдал более 90 тысячи кредитов на 80 миллиардов рублей, а портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 миллиардов рублей.

"В 2020 году мы первыми в России провели полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитованию, а по итогам 2021 г. планируем оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. К 2022 году мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате", — заявил Печатников.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей квартир в новостройках запустили с апреля 2020 года​ до 1 ноября, но затем продлили до 1 июля 2021 года.