ФНБ вырос в рублях, а в долларах – уменьшился

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) с 1 января по 1 февраля 2021 года увеличился в рублях на 103,6 миллиарда, до 13,649 триллиона рублей, а в долларах – уменьшился на 4,4 миллиарда, до 179 миллиардов долларов, сообщил Минфин.

В рублях ФНБ достиг 11,8% ВВП, прогнозируемого в 2021 году. В составе фонда по-прежнему учитывается 3 миллиарда долларов, которые были размещены в гособлигациях Украины, но не возвращены в срок. Если их не учитывать, то ФНБ сократился больше.

Но сумма ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) в пересчете на рубли составил 8,876 триллиона рублей, или 7,7% ВВП, или 116,4 миллиарда долларов. Общий доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, составил 1,724 миллиарда рублей, или 23,4 миллиона долларов.

Украинские евроблигации были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией в декабре 2013 года на деньги Фонда национального благосостояния. После госпереворота на Украине новые власти в Киеве отказались платить России. Российский Минфин подал иск в международный суд, но украинские власти затянули рассмотрение дела.