Цены растут: от ОПЕК+ не ждут сюрпризов

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) началось в 16:30 мск в режиме видеоконференции. Участники делегаций, с которыми побеседовал "Интерфакс", не ждут сюрпризов от сегодняшнего заседания: днем ранее технический комитет не делал предложения об изменении уровней добычи.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил телеканалу "Россия 24", что механизм работает и соглашение надо по-прежнему выполнять. Сделка ОПЕК+ в декабре была выполнена на 99%: страны ОПЕК исполнили на 103%, а страны вне ОПЕК – на 93%.

JMMC собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны-участники сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан – на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте. Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК доброволььно снизят добычу с февраля на 1,425 млн б/с. В ходе январской встречи министры признали необходимость постепенно возвращения на рынок 2 млн б/с, которые должны были вернуться уже с января, в соответствии с рыночной ситуацией.

Цена нефти на мировом рынке в конце январе достигла годового максимума после трехдневного роста, и сегодня цены продолжают расти. Европейский эталон Brent к 17:30 мск подорожал на 1% до 58 доллара за баррель по ближайшим контрактам для исполнения, а американский WTI прибавил 1,5% – до 55,3 доллара, согласно данным торгов лондонской биржи.