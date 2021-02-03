В России подорожали водка и овощи

В России с 26 января по 1 февраля незначительно подорожал ряд продуктов. Больше всего цены подскочили на овощи. Об этом следует из данных Росстата.

Самыми дорогими оказались огурцы, цена на которые увеличилась сразу до 6,9% (до этого было 2,4%). Стоимость картофеля подскочила на 1,5%. Морковь подорожала на 2,4%. В среднем стоимость овощной продукции увеличилась на 1,6%.

С 26 февраля замечен рост цен на мясо кур и маргарин (0,5%). Незначительно подорожали баранина, говядина, мороженая рыба (0,2%). Также на 0,2% увеличилась стоимость водки.

Отмечается и спад цен. Дешевле стали стоить шоколадные конфеты, поваренная соль (на 0,3%), сливочное масло и сметана (0,1%).

Прежними остались цены на свинину, сардельки и мясные консервы.