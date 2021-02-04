Нацбанк Белоруссии опроверг сообщения о введении единой с Россией валюты

Национальный банк Белоруссии (НББ) назвал ложью сообщения о работе над дорожной картой по введению единой валюты для Белоруссии и России. Очередная ложь, не имеющая ничего общего с действительностью, заявил НББ.

Телеграм-канал так называемого "Народного антикризисного управления" сообщил 4 февраля, что НББ разрабатывает дорожную карту по введению единой с Россией валюты.

"Наши абсолютно надежные источники в НББ утверждают, что возобновлена работа по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией. По нашей информации, над этим работают в ускоренном темпе. Пока не ясно, идет ли речь о создании эмиссионных центров в Белоруссии и России, или о полной зависимости финансовой системы Белоруссии от Кремля", – сообщило "Народное антикризисное управление".

"Народное антикризисное управление" создано в октябре 2020 г. Состав участников не совсем ясен, но о создании организации заявил член президиума так называемого координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.