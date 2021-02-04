Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом продовольственном рынке

Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым: "Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется"​​.

Растут цены и сокращается предложение продовольствия на мировом рынке. Все страны-импортеры продовольствия увеличили закупки еды в резервы, сообщил Решетников. Ситуация ухудшилась из-за ухудшения прогнозов урожая зерна в ведущих странах-производителях.

Россия увеличила экспорт зерна и пшеницы до нового рекорда в своей истории, но вынуждена ограничить с 1 апреля экспорт этих товаров. "Поскольку мы один из крупнейших экспортеров сейчас пшеницы, то вот все наши решения, они тоже влияют на рынок", – сообщил министр.

Ситуация в мире повлияла и на Россию – в конце 2020 года выросли цены на зерно, подсолнечное масло и сахар. С начала 2021 года дорожают макароны, картофель и другие социальные продукты.

"Мы в четвертом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности", – отметил Решетников.

Инфляция в 2020 году в России стала самой высокой за 4 года – 4,9%, подсчитал Росстат. Драйвером роста цен стали два продукта. Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен – сразу на 64,54%. Подсолнечное масло за год подорожало на 25,91%.

Рост цен в январе 2021 года продолжился после всплеска цен в декабре: если в последний месяц года быстрее остальных продуктов дорожали сахар и подсолнечное масло, то в январе – лидерами роста цен стали томаты (+19,4%), огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%), морковь (+7,7%), и макароны (+6,6%), сообщил Минсельхоза данные из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.