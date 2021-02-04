Правительство не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

Минэкономразвития не считает необходимым продлевать соглашения по стабилизации цен на продукты питания, помимо сахара и подсолнечного масла на территории России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В рамках брифинга Решетников сообщил журналистам, что ситуация по ценам на продукты еженедельно отслеживается и необходимости в дополнительных соглашениях пока нет. Торговые сети постоянно сообщают, на какие продукты производители хотят повысить цены. С обоснованностью таких запросов на повышение цен разбираются Минсельхоз и Минпромторг. Однако данная работа идет в рамках консультаций, а не регулирования взаимоотношений производителей и потребителей. Это может принести вред экономике.

Максим Решетников отметил, что результаты принятых правительством мер для стабилизации цен на продукты питания является длительным процессом и его не сразу видно в розничных ценах на товары, однако у правительства нет желания возвращаться к государственному регулированию цен. Сложившуюся ситуацию надо, по мнению министра, преодолевать экономическими методами.

Из-за повышения цен на продукты в Российской Федерации, были заключены соглашения между производителями и торговыми сетями для стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар российского производства. Предусматривалось введение экспортной пошлины на подсолнечное масло, если производители не снизят цены, также предусматривалась отмена экспортной пошлины на ввоз в страну тростникового сахара.

Помимо этого с 15 февраля до 30 июня текущего года будет введена квота на экспорт ячменя, пшеницы, ржи и кукурузы, а также экспортная пошлина для пшеницы.

К тому же предусмотрены меры государственной поддержки для мукомолов, хлебопеков и производителей сахара. Также понижен до 10% с 30% предел колебаний цен на товары первой необходимости, превышение которого позволяет регулировать их цены напрямую.

По действующим до 1 апреля текущего года соглашениям, стабилизированы цены на сахар в рознице – 36 рублей да килограмм, а на подсолнечное масло – 95 рублей за литр.