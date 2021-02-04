Москва возглавила европейский рейтинг по ценам на аренду элитного жилья

Москва разделила с Парижем первую позицию в рейтинге самой дорогой аренды жилья класса люкс среди европейских городов. В мировом рейтинге российская столица заняла пятое место. Такие данные приводятся в исследовании World Cities Prime Residential Index, подготовленном международным агентством недвижимости Savills.

В пятерке с самой дорогой арендой элитного жилья в Европе первое место поделили Москва и Париж. Средняя стоимость аренды в этих городах, по подсчетам экспертов, составила 9,12 евро за квадратный метр.

Вторую позицию занял Лондон, где можно снять элитное жилье за 8,59 евро за квадратный метр. На третьей строчке рейтинга разместился Амстердам, где ставка аренды премиального жилья составила 7,05 евро за квадратный метр. Желающим дешево арендовать элитное жилье следует посетить Мадрид. Здесь за аренду одного квадратного метра придется заплатить всего 3,8 евро.

В мировом рейтинге лидером является Нью-Йорк. Здесь арендовать элитное жилье на неделю можно за 16,57 евро за квадратный метр. Второе место занял Гонконг с ценой 14,99 за квадрат, Токио разместился на третьей позиции и стоимостью аренды 12,5 евро за квадратный метр. На четвертом месте находится Лос – Анжелес (10,02 евро за квадрат). Москва и Париж занимают пятую позицию в мировом рейтинге. Среди крупных мировых городов, самая дешевая стоимость аренды элитного жилья – в Куала-Лумпуре. Здесь придется заплатить всего 1,62 за квадратный метр в неделю.

По итогам прошлого года в мире средний уровень ставок на аренду премиального жилья снизился на 2,5%, что не обошло стороной и Москву, однако городу удалось остаться на первом месте среди европейских рынков.

Эксперты Savills считают, что на элитное жилье темпы роста в условиях пандемии коронавируса, остались положительными и в текущем году этот рост улучшится. Также они добавили, что благоприятные прогнозы базируются на новостях об успешной разработке вакцин от COVID-19.