Постановление о регистрации с 1 апреля экспортных контрактов на зерно подписано

Постановление правительства РФ о регистрации с 1 апреля экспортных контрактов на зерно подписано, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг, передает "Интерфакс".

"Только что председатель правительства подписал постановление, связанное с расчётом базовой цены. Вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже с 1 апреля. На основе этой информации биржа будет публиковать цены контрактов, и на основе цен контрактов Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины", – отметил он.

Одновременно механизм плавающей пошлины вводится на экспорт ячменя и кукурузы. "Все это продолжает работать вместе с установленной квотой (на экспорт зерна – ред.) в 17,5 млн тонн", – сказал он.

По его словам, весь механизм вводится тремя постановлениями правительства. "Одно касается биржевой регистрации контрактов и именно оно сегодня подписано, – сказал Решетников. – Второе касается экспортной пошлины, оно на сегодня внесено в правительство, согласовано со всеми ведомствами. И еще на базе правительства, возможно, несколько вопросов обсудим сегодня-завтра, что называется".