Как изменились цены на продукты? Работают ли меры, принятые правительством? И как наша страна выглядит на фоне других стран? Об этом в четверг, 4 февраля, Владимир Путин говорил с министром экономического развития.

Цены на продукты, итоги прошлого года и рынок труда — все эти темы обсуждались на встрече Владимира Путина с министром экономического развития. Правительство заморозило цены на социально значимые товары. Эффект есть, но этих мер недостаточно. Цены на сахар в январе снизились почти на 2 процента, яйца тоже подешевели, а стоимость подсолнечного масла практически не изменилась. А вот хлеб, макаронные изделия, мясо и птица продолжают дорожать, хотя рост не очень существенный.

"Мы несколько раз с вами обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров. Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается. Изначально говорили о том, что, безусловно, это все должно в рамках рыночных процедур происходить и рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления", — отметил Владимир Путин.

Министр экономического развития Максим Решетников пояснил:

"Был принят комплекс мер, он состоит из двух направлений. Первое — это, скажем так, меры административного несколько характера. Это заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам и у производителей, и в рознице".

После критики президента в декабре правительство предприняло ряд шагов. Были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они действуют до апреля и закрепляют предельные цены: на сахар — 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 110 рублей. Для производителей сахара предусмотрена программа льготного кредитования. На семена подсолнечника и сою ввели экспортные пошлины. Установлены квоты на экспорт зерна. Хлебопекам и мукомолам выдают субсидии, но эффект от этих мер еще не проявился в полной мере. Вот что рассказал Максим Решетников:

"Не все меры еще до конца заработали. Я просто обращаю внимание, поскольку часто мы говорим, что приняли меры. Это не значит, что эти меры тут же отразились на полках. Люди идут в магазины, смотрят цены и говорят: "Как так, министр сказал вчера, а цены сегодня не отреагировали". Поэтому эффект от наших решений виден не сразу. Это достаточно длительный процесс. Если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному урегулированию цен. А мы этого очень не хотим и считаем вредным для экономики".

Ещё один негативный фактор — на мировых рынках растут цены на российскую пшеницу — с середины декабря по середину января еще плюс 12 процентов.

— Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется.

— Да, Владимир Владимирович, вы абсолютно правы, потому что, получается, несколько факторов одновременно. Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны мира усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну.

Поэтому правительство решило вдвое увеличить экспортную пошлину на пшеницу и ввести еще на ячмень и кукурузу. Все эти меры будут действовать до 30 июня. Конечно, это не дает производителям уверенности в завтрашнем дне, а это может опять отразиться на ценах. Поэтому сейчас правительство разрабатывает новый инструмент — механизм ценового демпфера. В результате колебания и высокие мировые цены не будут переноситься на наш внутренний рынок.

— В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты.

— Владимир Владимирович, это наша основная задача.

Президент призвал развивать отечественную биржевую торговлю зерном:

"Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами Российской Федерации. То же самое сейчас по зерну. Конечно, сейчас нужно хотя бы иметь обобщенные данные по контрактам и так далее. Такие инструменты надо, конечно, развивать у себя".

Еще одна важная задача, которая стоит перед правительством, это восстановление рынка труда. Эту тему тоже обсуждали на встрече. По итогам прошлого года уровень безработицы в стране составил 5,9 процента. Ситуация постепенно налаживается в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, почти полностью восстановился строительный сектор. По-прежнему непростая ситуация в транспортной отрасли из-за ограничений на перевозки. В тяжелой ситуации оказались и самозанятые. Такой налоговый режим работы используют няни, сиделки, репетиторы, переводчики, гиды и некоторые другие специалисты.

"Не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи", — отметил Владимир Путин.

Прошлый год был для всех непростым. ВВП нашей страны сократился чуть более чем на 3 процента. Если бы правительство не поддерживало экономику, падение было бы в два раза больше. За исключением Китая, который в плюсе, крупнейшие экономики мира понесли гораздо большие потери.