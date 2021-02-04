Инвестиции в основной капитал в РФ в 2020г упали чуть более чем на 4%

По итогам прошлого года падение инвестиций составило чуть более 4%, оказавшись менее глубоким, чем это было предусмотрено официальным макропрогнозом. Но данная ситуация не вызывает опасений, так как многие компании продолжили инвестировать. Об этом сообщил в интервью "России 24" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В настоящее время, по мнению министра, для России как для крупного экспортера, сложилась благоприятная ситуация на мировых сырьевых рынках, многие компании продолжают активно инвестировать и в рамках механизма СЗПК, который появился недавно.

За 9 месяцев прошлого года показатель инвестиций упал на 4,1%, хотя по Минэкономразвития прогнозировал снижение на 6,6%. Первая оценка динамики инвестиций за 2020 год пока не предоставлена Росстатом.

Решетников считает, что 2021 год станет годом частных вложений, в то время как в прошлом году инвестиции поддерживало государство. Минэкономразвития полагает, что на докризисный уровень инвестиции выйдут к началу 2022 года, однако эти оценки могут измениться, добавил министр.

В феврале будет проведено первое уточнение прогнозов, вероятно, что некоторые прогнозы поменяются в лучшую сторону. Еще необходимо сделать отраслевой анализ и многое зависит от дальнейших показателей экспорта. Также многое зависит от дальнейших показателей сделки ОПЕК+, которая из-за сокращения объемов добычи нефти отнимает немного больше одного процентного пункта у динамики ВВП, сообщил Решетников.