Суд обязал "Норникель" оплатить ущерб экологии: акции компании упали

Арбитражный суд Красноярского края обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК), дочернюю компанию "Норникеля", выплатить компенсацию в размере 146 миллиарда рублей за ущерб экологии после разлива топлива 29 мая прошлого года.

В первые минуты после этого решения акции "Норникеля" подешевели на 1,5%. "Норникель" ранее объявил свою оценку ущерба экологии – 21,4 миллиарда рублей. Это в 7 раз меньше официальной. Спор рассматривался в суде.

В январе 2021 года Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало АО "Норильская топливно-энергетическая компания" на 1 миллион рублей за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске. Это максимально возможный штраф по статье "Грубое нарушение требований промышленной безопасности".

Авария на норильской ТЭЦ произошла 29 мая. Один из резервуаров хранения дизтоплива получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная.

По мнению Ростехнадзора, что авария произошла из-за нарушений при проектировании и строительстве основания резервуара. Кроме того, компания осуществляла некачественный контроль за эксплуатацией. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с такой цифрой и провел свою экспертизу. По версии компании, ущерб составил 21,4 миллиарда рублей.