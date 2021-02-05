Правительство может запретить экспорт ДСП

Древесно-стружечные плиты (ДСП) войдут в список существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых можно временно ограничить или запретить, сообщает Минпромторг. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Власти смогут вводить запрет или ограничения на экспорт ДСП только в исключительных случаях.

В список вошли также древесина в виде щепок или стружки хвойных пород, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и им подобные плиты (в том числе вафельные плиты) из древесины и других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами и другими органическими связующими веществами.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором выразил обеспокоенность дефицитом ДСП и других видов древесной плиты, а также ростом цен на эти товары.

ТПП получает многочисленные обращения от предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли, производители отмечают заметный дефицит плитной продукции (ДСП, ЛДСП, МДФ) и необоснованный рост цен.

ТПП просит правительство поручить Минпромторгу и ФАС рассмотреть этот вопрос с целью защиты российских производителей.