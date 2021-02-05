ЕК: Евросоюз не может помешать строить "Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" – проект группы частных фирм и Евросоюз не может помешать строительству газопровода, если правительство Германии согласно на это строительство. Об этом сообщил РИА Новости председатель Еврокомиссии Петер Стано, отвечая на заявления, реакцию Евросоюза на ситуацию связанную с блогером Алексеем Навальным можно увязать со строительством трубопровода "Северный поток – 2".

Петер Стано пояснил, что меры, которые может применить к "Северному потоку 2", это сделать все возможное, чтобы газопровод работал в соответствии с законодательством Евросоюза в области энергетики, в том случае, если трубопровод будет достроен.

После оглашения решения суда о реальном сроке заключения Алексею Навальному, глава МИДа Чехии Томаш Петршичек заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность возвращения к теме санкций против России. Его поддержал глава канцелярии президента Польши, сказав, что, прежде всего речь должна идти о газопроводе "Северный поток – 2".

Однако австрийский МИД не поддержал применение санкций против РФ из-за Навального с проектом "Северный поток – 2". Кабинет министров многократно сообщал, что "Северный поток – 2" считается коммерческим, а не политическим и высказывал мнение о необходимости завершения строительства.

Также президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник 2 февраля заявил, что будущее газопровода должно рассматриваться на политико-экономическом уровне в Евросоюзе, а не в США.

Общая мощность газопровода, состоящего из двух веток, составляет 55 млрд. кубометров газа в год от российского побережья через Балтийской море до Германии. Активными противниками строительства выступают Украина, некоторые страны Евросоюза и США, которые стремятся заполнить европейский рынок своим сжиженным природным газом.