Минсельхоз попросил привлечь мигрантов для сезонных полевых работ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отдала поручение МВД, Минсельхозу и Минтруду продумать решение вопроса о привлечении иностранных рабочих для сезонных полевых работ. Копия распоряжения имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра сельского хозяйства попросил Викторию Абрамченко оказать помощь в привлечении мигрантов для сезонных работ в АПК. Абрамченко поручила Минсельхозу, МВД и Минтруду оперативно проработать вопрос привлечения мигрантов для сельскохозяйственных работ в 2021 году и доложить о результате в правительство России.

Минсельхоз планировал в декабре прошлого года проанализировать региональные потребности в трудовых ресурсах и, основываясь на результаты анализа проработать необходимые предложения.

Согласно полученным данным, в сельскохозяйственной региональной отрасли необходимо порядка 39 тысяч мигрантов для сезонных работ.

В прошлом году из-за ограничительных мер связанных с пандемией коронавируса сельское хозяйство было обеспечено сезонными рабочими за счет перераспределения рабочих из других отраслей, а также благодаря привлечению студентов сельскохозяйственных учебных заведений. Из-за принятых мер, в прошлом году был получен высокий урожай основных сельхозкультур.