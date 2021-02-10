ФНС начнет автоматически предоставлять гражданам имущественные вычеты

Госдума рассматривает в третьем чтении законопроект об автоматическом предоставлении гражданам имущественных вычетов. В случае принятия закона Федеральная налоговая служба (ФНС) готова с марта приступить к автоматическому проведению имущественных и инвестиционных вычетов, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Законопроект предполагает, что граждане смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), используя личный кабинет на сайте ФНС без заполнения налоговой декларации и сбора документов для подтверждения права на вычет.

Законопроект упрощает порядок получения гражданами имущественных налоговых вычетов (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам), а также инвестиционных налоговых вычетов (по операциям, которые проходят через индивидуальный инвестиционный счет). Налоговое администрирование в данной части пройдет автоматически.

Упрощенный порядок получения налоговых вычетов предусматривает бесконтактное взаимодействие физических лиц с налоговыми органами через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС.

ФНС самостоятельно проверит право налогоплательщика на получение налогового вычета. При этом исчезнет необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в ФНС подтверждающих документов для получения вычетов.

Между тем ФНС сократит время получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП) до нескольких минут, как это происходит при регистрации статуса самозанятого, заключил Егоров.