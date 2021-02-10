Байден обсудил с американскими компаниями пакет мер поддержки экономики

Президент США Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен обсудили с главами ряда американских компаний пакет мер поддержки экономики. Объем госпрограммы поддержки составит $1,9 трлн.

Во встрече приняли участие главы JPMorgan Chase, Walmart, Gap, Lowe's и других компаний. Присутствовали также глава Торговой палаты США и вице-президент США Камала Харрис.

Необходимо срочно принять меры для преодоления последствий пандемии коронавируса и восстановления экономики США, отметил Байден и попросил представителей бизнеса высказаться по этому вопросу.

Предложенный Байденом план предусматривает прямые выплаты в размере $1,4 тыс. каждому гражданину США (при условии, что гражданин заплатил налоги за последний год).

По плану, власти штатов и местные органы власти получат $350 млрд. Еще $70 млрд выделят на тестирование и вакцинацию от коронавируса.

Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил после встречи, что стороны провели "обстоятельную беседу" и обсудили "насущные проблемы многих американцев", отмечает "Интерфакс". Намечен путь к устойчивому и равномерному восстановлению экономики США, пояснил Даймон.

По словам представителя Gap Сони Сингал, участники встречи озабочены влиянием пандемии коронавируса на отдельные отрасли, при этом более 50% потерянных рабочих мест в стране пришлись на долю женщин, преимущественно чернокожих и латиноамериканок.

Сингал одобрила планы администрации Байдена. По ее словам, намеченный пакет мер позволит смягчить последствия кризиса.