"Без крючкотворства": Путин поручил разобраться с зарплатами бюджетников

В ходе заседания с членами Правительства РФ в режиме видеоконференции Владимир Путин поручил кабмину и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетников в России. Фрагменты совещания Путина с членами правительства показал телеканал "Россия 24".

Президент поручил правительству и властям регионов оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат у бюджетников на предмет соответствия "майским указам" президента от 2012 г.

Цифровые информационные возможности позволяют изучить этот вопрос не только в отношении отдельной бюджетной организации. "Необходимо вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", – подчеркнул Путин. Президент поручил "подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы".

"Ключевое требование здесь – оплата труда бюджетников должна быть прозрачной, понятной и справедливой. А система контроля, мониторинга ситуации должна учитывать положение и доход каждого специалиста, а не только усредненные показатели", – пояснил президент.

Необходимо изучить, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение зарплат руководства организаций и сотрудников. "Разрыв бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. На самом деле, бывает так, что у одних – густо, у других – пусто", – отметил Путин.

Между тем положения майского указа от 2012 г. о повышении зарплат бюджетников никто не отменял, и они обязательны к исполнению.

"Некоторые наши службы играют в статистику, мы видим определенную подгонку формальных показателей. В результате получается, что по отчетам все, вроде бы, сходится, но сходится это подчас за счет различных ухищрений", – заявил Путин.

Вопрос о зарплате бюджетников обсудили на совещании президента с правительством после того, как к Путину обратилась сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина. Зарплата Проскуриной составляет 25 тыс. руб. в месяц, однако по "майскому указу" научные сотрудники должны получать зарплату в два раза выше средней зарплаты по региону. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что средняя зарплата в регионе составляет 39 тыс. руб.

Владимир Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам.

"Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб", – подчеркнул президент.

"Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется", – констатировал Путин. "Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб – важнейших для общества и страны сфер. Однако очень часто мы видим – во всяком случае бывает так, скажем аккуратненько, – что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей", – отметил президент.

Путин распорядился подготовить предметные решения для устранения проблем с зарплатами. Эти выплаты должны быть прозрачными и справедливыми, отметил Владимир Путин.