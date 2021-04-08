Послания президента: что удалось, а над чем еще предстоит работать

Президент России Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы создания новых мест в детских садах, а также стоимость и порядок этой процедуры. Проблема обсуждалась на совещании, посвященном выполнению Посланий президента Федеральному Собранию. Глава государства собрал его, чтобы оценить те перемены, которые произошли в жизни россиян за последние годы, а также провести честный анализ того, что пока не получилось. Доклады делали члены правительства, курирующие ключевые направления социально-экономической политики.

Когда идет работа над президентским Посланием Федеральному Собранию, программным документом, по сути, указывающим направление движения всей страны на будущий год, крайне важно знать, как выполнялись и выполняются предыдущие.

"Как вы знаете, 21 апреля состоится оглашение очередного Послания президента Федеральному Собранию. Мы с коллегами некоторыми, с Михаилом Владимировичем, с его заместителями, с министрами, с администрацией уже вместе работаем над этим документом. В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшая задача для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах. Предлагаю обсудить практические итоги реализации Посланий двух предыдущих лет, что называется, подвести некую черту, проанализировать, как выполняются данные на основе этих обращений к Федеральному Собранию", — отметил Владимир Путин.

Самое важное — социальная сфера. Тут только за минувший год масса изменений. Материнский капитал — мера, придуманная лично президентом, выплачивается уже и на первого ребенка. Происходит это автоматически, даже заявление писать не нужно. Пособия на детей до 3 лет и на детей от 3 до 7 — федеральный центр исправно выполняет все свои финансовые обязательства.

"За время реализации программы материнский капитал получило 11,1 миллиона российских семей. При этом 7 миллионов из них направили материнский капитал на улучшение своих жилищных условий. По-прежнему с момента старта программы по материнскому капиталу тема жилья остается главной для наших российских семей", — отметила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Каждый ребенок обязательно должен быть обеспечен местом в детском саду — их массово строят по всей стране. Но программа слегка притормаживает из-за коронавирусных ограничений. Есть вопросы и по цене — типовые здания в разных регионах почему-то обходятся в разные суммы.

Забота государства должна чувствоваться от рождения ребенка до его вступления во взрослую жизнь. Практически выполнена программа обеспечения школьников горячим питанием. Меню скорректировано в лучшую сторону. Об этом рассказала Татьяна Голикова:

"В меню школ сокращено количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий более чем в два раза. Увеличено количество выдаваемых фруктов и овощей более чем на 30 процентов. Основную долю продуктов производят отечественные производители".

Каждую школу нужно непременно снабдить выходом в интернет — это тоже государственная задача. И вот уже в удмуртскую деревню Варни, где всего десять учеников, прокладывают кабель. А ведь еще нужно, чтобы скорость была высокой, а цена низкой.

"22 процента школ платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России, а 6 процентов школ в три раза больше, чем средняя цена по России. С этим нужно разобраться и навести порядок. Я вас прошу это сделать, причем в самое ближайшее время. Понятно, там могут быть объективные какие-то вещи, значит регионам нужно оказать дополнительную поддержку в этой сфере", — отметил глава государства.

И все это нужно интегрировать в общенациональную стратегию развития цифровой отрасли — использовать как можно больше российского оборудования и программного обеспечения.

"К 1 июля мы подготовим отраслевые стратегии цифровой трансформации. Они в принципе готовы, сейчас идет их согласование. Ключевой фактор успехов этой цифровой трансформации — это, конечно, использование, как вы в Послании сказали, отечественных программных и аппаратных решений. Мы начинаем с себя, с госкомпаний. Также в приоритете, конечно, объекты критической информационной инфраструктуры, которую нужно защищать", — доложил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Для помощи детям, страдающим смертельными заболеваниями (это отдельная, весьма чувствительная тема), создан специальный фонд "Круг добра". Он уже оказывает адресное финансирование.

Сроки выполнения — один из самых значимых показателей. Мало того, что из-за пандемии во многих сферах они сдвинулись, то в российском строительстве они почему-то дольше, чем, скажем, в Европе. Чтобы быть конкурентоспособными, нужно нагонять.

"У нас срок строительства от проекта до пуска составляет 52 месяца. В Евросоюзе аналогичный завод строится за 36 месяцев. На основе анализа формируется дорожная карта регуляторных изменений. Задача — сократить уже к 2024 году сроки строительства промышленных объектов не менее чем на 20 процентов, а издержки инвесторов не менее чем на 10 процентов", — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Рынок жилья в стране подстегнула предложенная президентом льготная ипотека, только вот вместе с новостройками и цены на недвижимость неуклонно поползли вверх. Об этом доложил заместитель председателя Марат Хуснуллин. По его словам, стоимость выросла примерно на 12 процентов. Владимир Путин попросил ФАС проанализировать это.

У правительства еще есть возможность все это откорректировать, но остается все меньше времени. До Послания президента Федеральному Собранию остается чуть меньше двух недель.