Тема:

Послание Федеральному Собранию-2021 21 час назад

08 апреля 2021 20:30 Андрей Григорьев

Послания президента: что удалось, а над чем еще предстоит работать

Президент России Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы создания новых мест в детских садах, а также стоимость и порядок этой процедуры. Проблема обсуждалась на совещании, посвященном выполнению Посланий президента Федеральному Собранию. Глава государства собрал его, чтобы оценить те перемены, которые произошли в жизни россиян за последние годы, а также провести честный анализ того, что пока не получилось. Доклады делали члены правительства, курирующие ключевые направления социально-экономической политики.

Когда идет работа над президентским Посланием Федеральному Собранию, программным документом, по сути, указывающим направление движения всей страны на будущий год, крайне важно знать, как выполнялись и выполняются предыдущие.

"Как вы знаете, 21 апреля состоится оглашение очередного Послания президента Федеральному Собранию. Мы с коллегами некоторыми, с Михаилом Владимировичем, с его заместителями, с министрами, с администрацией уже вместе работаем над этим документом. В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшая задача для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах. Предлагаю обсудить практические итоги реализации Посланий двух предыдущих лет, что называется, подвести некую черту, проанализировать, как выполняются данные на основе этих обращений к Федеральному Собранию", — отметил Владимир Путин.

Самое важное — социальная сфера. Тут только за минувший год масса изменений. Материнский капитал — мера, придуманная лично президентом, выплачивается уже и на первого ребенка. Происходит это автоматически, даже заявление писать не нужно. Пособия на детей до 3 лет и на детей от 3 до 7 — федеральный центр исправно выполняет все свои финансовые обязательства.

"За время реализации программы материнский капитал получило 11,1 миллиона российских семей. При этом 7 миллионов из них направили материнский капитал на улучшение своих жилищных условий. По-прежнему с момента старта программы по материнскому капиталу тема жилья остается главной для наших российских семей", — отметила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Каждый ребенок обязательно должен быть обеспечен местом в детском саду — их массово строят по всей стране. Но программа слегка притормаживает из-за коронавирусных ограничений. Есть вопросы и по цене — типовые здания в разных регионах почему-то обходятся в разные суммы.

Забота государства должна чувствоваться от рождения ребенка до его вступления во взрослую жизнь. Практически выполнена программа обеспечения школьников горячим питанием. Меню скорректировано в лучшую сторону. Об этом рассказала Татьяна Голикова:

"В меню школ сокращено количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий более чем в два раза. Увеличено количество выдаваемых фруктов и овощей более чем на 30 процентов. Основную долю продуктов производят отечественные производители".

Каждую школу нужно непременно снабдить выходом в интернет — это тоже государственная задача. И вот уже в удмуртскую деревню Варни, где всего десять учеников, прокладывают кабель. А ведь еще нужно, чтобы скорость была высокой, а цена низкой.

"22 процента школ платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России, а 6 процентов школ в три раза больше, чем средняя цена по России. С этим нужно разобраться и навести порядок. Я вас прошу это сделать, причем в самое ближайшее время. Понятно, там могут быть объективные какие-то вещи, значит регионам нужно оказать дополнительную поддержку в этой сфере", — отметил глава государства.

И все это нужно интегрировать в общенациональную стратегию развития цифровой отрасли — использовать как можно больше российского оборудования и программного обеспечения.

"К 1 июля мы подготовим отраслевые стратегии цифровой трансформации. Они в принципе готовы, сейчас идет их согласование. Ключевой фактор успехов этой цифровой трансформации — это, конечно, использование, как вы в Послании сказали, отечественных программных и аппаратных решений. Мы начинаем с себя, с госкомпаний. Также в приоритете, конечно, объекты критической информационной инфраструктуры, которую нужно защищать", — доложил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Для помощи детям, страдающим смертельными заболеваниями (это отдельная, весьма чувствительная тема), создан специальный фонд "Круг добра". Он уже оказывает адресное финансирование.

Сроки выполнения — один из самых значимых показателей. Мало того, что из-за пандемии во многих сферах они сдвинулись, то в российском строительстве они почему-то дольше, чем, скажем, в Европе. Чтобы быть конкурентоспособными, нужно нагонять.

"У нас срок строительства от проекта до пуска составляет 52 месяца. В Евросоюзе аналогичный завод строится за 36 месяцев. На основе анализа формируется дорожная карта регуляторных изменений. Задача — сократить уже к 2024 году сроки строительства промышленных объектов не менее чем на 20 процентов, а издержки инвесторов не менее чем на 10 процентов", — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Рынок жилья в стране подстегнула предложенная президентом льготная ипотека, только вот вместе с новостройками и цены на недвижимость неуклонно поползли вверх. Об этом доложил заместитель председателя Марат Хуснуллин. По его словам, стоимость выросла примерно на 12 процентов. Владимир Путин попросил ФАС проанализировать это.

У правительства еще есть возможность все это откорректировать, но остается все меньше времени. До Послания президента Федеральному Собранию остается чуть меньше двух недель.

общество экономика политика Владимир Путин жилье новости Послание Президента Федеральному Собранию

Ранее по теме