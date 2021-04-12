Ротенберг инвестирует 15 миллирадов рублей в санатории и гостиницы Крыма

Аркадий Ротенберг, отвечавший за строительство "Крымского моста", продолжает инвестировать в полуостров и стал бенефициаром нескольких крымских саноториев.

Российский бизнесмен, владелец компании "Стройгазмонтаж", планирует в ближайшие четыре года инвестировать 15 миллиардов рублей в курортно-оздоровительный комплекс Крыма, сообщило РИА Новости и РБК. В первую очередь – в развитие здравниц "Ай-Петри", "Мисхор"и "Дюльбер". Бенефициаром всех санаториев, по словам представителя Аркадия Ротенберга, бизнесмен стал в конце 2019 года. В 2018 году на аукционе эти оздоровительные комплексы за 1,5 миллиарда рублей купило ООО "Управляющая компания инфраструктурными проектами" в интересах бизнесмена. Он планирует инвестировать и в санаторий "Жемчужина", и в "Дачу Рахманинова".