Путин поручил представить список проектов для инвестирования средств ФНБ

Президент Владимир Путин поручил правительству и "Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций" представить до 1 мая перечень проектов, финансирование которых пройдет с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает сайт Кремля.

Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) ежеквартально докладывать об инвестиционной активности крупнейших российских компаний.

ФНС отследит "размер прибыли, сумму дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также (размер и порядок – прим. ред.) предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", поясняет сайт Кремля.

ФНС должна представить первый доклад до 15 сентября.

Путин поручил правительству и "Росатому" представить до 15 июня предложения по установлению долгосрочных тарифов на проводку судов по Северному морскому пути (СМП).

При установлении тарифов необходимо учитывать вопрос поддержания и развития транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасного судоходства, а также соблюдаться баланс интересов поставщиков и потребителей услуг по проводке судов.