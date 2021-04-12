Мосбиржа и банки создадут первого в стране блокчейн-оператора

Московская биржа и крупнейшие банки России создали первого в России блокчейн-оператора, сообщается в пресс-релизе российской фондовой площадки. Блокчейн используется не только для создания новых международных, но и внутренних расчетов.

Партнеры подписали документы о создании ООО "Системы распределенного реестра". Оператор займется развитием российских ИТ-решений с использованием распределенных реестров для финансовых продуктов и сервисов.

Учредителями новой компании выступили Ассоциация "ФинТех" (АФТ), Московская биржа, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Национальная система платежных карт: каждому принадлежит по 1/6 доли в ООО "Системы распределенного реестра". АФТ в качестве вложения в капитал новой организации передаст права на российскую блокчейн-платформу "Мастерчейн" и созданные блокчейн-сервисы.

"Мастерчейн" – это единственная сертифицированная блокчейн-платформа в стране с правом применять российские стандарты криптографии. Эта технология позволяет децентрализовать финансовые расчеты, повысить их скорость, надежность и снизить стоимость.

Ассоциация "ФинТех" основана в конце 2016 года по предложению Банка России и IT-компаний, организаций финансового рынка (платежные системы, банки).