Порталу "Госуслуги" добавят шесть новых сервисов

Шесть новых сервисов заработает на портале госуслуг в 2021 году, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди них – "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн". В апреле 2021 года в Российской Федерации начался эксперимент по авторизации пользователей социальных сетей и других интернет-платформ через портал "Госуслуги". Тестирование продолжится до 1 июля 2022 года

В 2020 года на портале госуслуг зараработали семь сервисов – "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

Портал в прошлом году обновился и заработала новая версия "Госуслуг" с роботом-помощником Максом. Помимо государственных услуг на портале развиваются и частные. Кроме этого, россияне с 2020 года могут подключиться к сотовой связи через "Госуслуги". В России упрощается и подача заявления о банкротстве: вскоре это можно будет сделать через сайт "Госуслуги" – через интернет, а не только посещая МФЦ. Такой законопроект разработало Минэкономразвития для внесудебного банкротство физлиц.