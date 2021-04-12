Оперштаб примет решение по Турции в ближайшие дни

Нет решения о закрытии или ограничении авиасообщения РФ с Турцией на данный момент, сообщил ТАСС источник, близкий к членам оперштаба.

Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по этому вопросу не назначено. "На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено", – сообщил собеседник. Другой источник, близкий к штабу, подтвердил эту информацию.

Турция бьет рекорды по росту числа заражений коронавирусом. Заболеваемость в этой стране выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. С начала апреля в Турции каждый день подтверждается зараженность коронавирусом свыше 50 тысяч человек в день, рекорд был 8 апреля – почти 56 тысяч.

По словам Поповой, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ именно из Турции, где отмечается "взрывной рост". Она отметила, что россияне могут попасть в крайне неловкую ситуацию, если соберутся отдыхать в Турции – в этой стране возможен локдаун.

С 29 марта из-за пандемии COVID-19 Турция ввела по выходным дням комендантский час в большинстве провинций, сообщил президент страны Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

58 регионов Турции, в которых проживают 80% населения, в том числе, Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, снова стали зоной повышенного риска. Эрдоган подчеркнул, что также по всей стране сохраняется комендантский час по будням – с девяти вечера до пяти утра.

Глава государства отметил, что рестораны и кафе смогут продолжать функционировать с заполняемостью не более 50% посетителей. Во время действия комендантского часа им предписано работать только на вынос.