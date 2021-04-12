Кредитная нагрузка россяин выросла до уровня кризисных лет

Показатель долговой нагрузки жителей России за год вырос с 23,3% до 25,63% к 1 апреля, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это означает, что более четверти доходов жителя страны тратится на обслуживание кредита. В последний раз такой показатель был в октябре 2016 года – в то время кредитная нагрузка снижалась с рекорда 26,7% после кризиса 2014-2015 года. Кредитная нагрузка начала быстро расти с 1 апреля годом ранее.

Наибольшая закредитованность у жителей Амурской (32,41%) и Кировской (30,43%) областях, в республике Коми (30%). Наименьшая – в Москве (22,11%), Московской (22,67%) и Смоленской (23,14%) областях. В этих регионах доходы населения выше и поэтому нагрузка меньше.

Количество просроченных кредитов россиян достигло рекорда: по итогам года каждая шестая ссуда проблемная, отмечается в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и "НАПКА" (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств).

Для полного погашения долга требуется не менее 15 месяцев с учетом того, что должник каждый месяц направляет на погашение задолженности четверть своего ежемесячного дохода (около 35,4 тысяч рублей в среднем, по данным Росстата). В 2019 году – до пандемии – показатель был 12 месяцев.

Средняя сумма просроченного долга в 2020 году выросла на 29,3% до 128 тысяч рублей, а в первом квратале 2021 году – на 7,5% до 137,6 тысяч рублей. Это четырехлетний максимум, подсчитали в НАПКА.