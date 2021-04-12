Минэнерго: рост цен на бензин на АЗС укладывается в пределы инфляции

Цены на топливо на российских АЗС растут в пределах инфляции, и Минэнерго отслеживает положение дел на внутреннем рынке, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин на коллегии Минэнерго.

Резкие скачки в потреблении топлива отмечены в 2020 г. При этом нефтяная отрасль справилась с ситуацией и не допустила нехватки нефтепродуктов, подчеркнул замминистра.

"Удалось сохранить темпы роста цен на АЗС в пределах инфляции, а в прошлом году даже ниже инфляции. Для того, чтобы обеспечивать это в будущем, также предпринимается ряд мер по наращиванию объемов производства и докрутке фискальной системы для того, чтобы обеспечить адекватную доходность на внутреннем рынке", – заявил Сорокин.

Внутренний рынок полностью обеспечен моторным топливом, отметил замминистра.

По данным Росстата, бензин на российских АЗС подорожал с начала года на 3,2% против 2,4% (Аи-92) и 2,6% (Аи-95) за весь 2020 г. Цены на дизельное топливо выросли с начала года на 1,6%, а за весь 2020 г. – на 1,9%.

Рост внутренних цен вызван также увеличением мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также плановым увеличением акцизов в России, считает Минэнерго.