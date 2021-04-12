ЦБ: россияне стали чаще играть в короткую с иностранными акциями

Долю коротких позиций в иностранных ценных бумагах в период с начала прошлого года по март 2021 года, россияне увеличили в семь раз с 3,1% до 19,9%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

Регулятор объясняет увеличение интереса игроков к открытию коротких позиций на иностранные акции существенным ростом цен в конце прошлого года, а также ростом числа российских участников на рынке иностранных акций и динамичным снижением некоторых ценных бумаг в периоды повышенной волатильности, отметил регулятор.

Однако произошел спад доли российских акций среди всех инструментов к марту текущего года с 95,3% до 77,8% на фоне увеличения объемов коротких позиций на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. Тем не менее, изменение объема коротких позиций по российским инструментам в абсолютных числах оказался незначительным и сократился на 1,3 млрд. рублей, сообщается в материале ЦБ РФ.