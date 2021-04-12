Банк России: нерезиденты продолжают избавляться от российских акций и облигаций

Иностранные инвесторы продолжили в марте продавать российские акции, продажи составили 33,6 млрд руб. против 38,2 млрд руб. в феврале, отмечено в "Обзоре рисков финансовых рынков" от Банка России.

Основными покупателями акций выступали некредитные финансовые организации (16,6 млрд руб.) и системно значимые банки (12,1 млрд руб.).

Между тем российский фондовый рынок вырос марте по всем отраслям, кроме транспорта. Во второй половине марта отмечено незначительное снижение фондовых индексов на фоне появления сообщений СМИ о новых санкциях США против России.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли в прошлом месяце на 5,8% и 4,6% соответственно. Основной вклад в рост фондового рынка внесли нефтегазовая и банковская отрасли, индексы которых поднялись на 9,2%.

Кроме того, подорожали акции металлургических компаний (+ 5,4%) и розничных продавцов (+ 4%). Остальные отраслевые индексы подросли менее чем на 1%.

Что касается облигаций, то продавцами бумаг выступали в марте некредитные финансовые организации, продажи составили 27,2 млрд руб. Покупателями стали банки, объем покупок достиг 38,4 млрд руб.

Системно значимые банки избавлялись от облигаций, продажи составили 8,7 млрд руб. Иностранцы продали корпоративных облигаций на 2,4 млрд руб.

Общий объем российского рынка корпоративных облигаций (по номиналу) почти не изменился в марте, продажи составили 29,6 млрд руб., ни в одной отрасли не произошло существенных размещений или погашений.