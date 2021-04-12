Цены на нефть растут, Brent подорожала до $63,29 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures незначительно выросла – на $0,34 (0,54%) и составляет $63,29 за баррель, что выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,73 за баррель, что на $0,41 (0,69%) выше уровня предыдущих торгов.

По прогнозу председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, американскую экономику, пострадавшую от пандемии COVID-19, в ближайшие месяцы ожидает устойчивое восстановление. Об этом он сообщил в интервью CBS, которое транслировалось в воскресенье 11 апреля.

Однако инвесторы пристально следят за переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке. На этой неделе в Вене переговоры должны возобновиться. Если соглашение будет достигнуто, то это повлечет за собой отмену санкций с иранского нефтяного сектора, что обеспечит приток иранской нефти на рынок.

В секторе сырьевых товаров аналитики Saxo Bank наблюдают режим консолидации. Если нефть марки Brent в прошлом месяце не могла подняться выше $70 за баррель, то сейчас она также консолидируется в промежутке от $60 до $65 за баррель.

Глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен сообщил, что благоприятный прогноз МВФ роста мировой экономики, который на минувшей неделе был повышен до 6%, уравновешивает планы ОПЕК+ по увеличению предложений в ближайшие месяцы и последствия, принесенные третьей волной COVID-19.