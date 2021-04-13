Россия и мировой рынок водорода: оценка Минэнерго

Россия может занять до 20 процентов мирового рынка водорода к 2030 году. Об этом заявили на итоговом заседании коллегии Минэнерго.

К 2050 году за границу планируется продавать до 33,5 миллиона тонн этого газа. Сейчас показатель – восемь миллионов, сообщает телеканал "Россия 24".

В целом ведомство оценивает потенциал России на рынке водорода как очень высокий. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас правительство работает над стратегией под названием "Новая энергетика". Она должна будет решить проблему вредных выбросов в отрасли.

"В ней должны быть отражены современные тенденции и ответы на существующие вызовы, в первую очередь, это вызовы, связанные с климатической повесткой. И мы должны смотреть вперед, наш ТЭК должен отвечать современным вызовам. Стоит задача по выбросу парниковых газов и CO2. И этим нам, наверное, серьезно необходимо будет заняться, комплексно подойти к этому вопросу и проработке этой стратегической программы "Новая энергетика", – сказал Александр Новак.