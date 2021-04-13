Профицит бюджета России превысил 205 млрд рублей

Профицит федерального бюджета в первом квартале этого года превысил 205 миллиардов рублей. Такую предварительную оценку озвучило министерство финансов России.

С января по март казна получила почти 5 триллионов и 300 миллиардов рублей. Это около 28 процентов от утвержденных объемов на год.

Больше всего средств поступило от Федеральной налоговой службы – свыше трех триллионов рублей. На втором месте – Федеральная таможенная служба. Ведомство направило в бюджет более триллиона рублей, передает телеканал "Россия 24".