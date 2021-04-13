SuperJob.ru: на "серую" зарплату согласны перейти 36% россиян

На "серую" зарплату согласны перейти 36% россиян, а среди граждан в возрасте 35-44 года – 39%, сообщает компания SuperJob.ru.

Мужчины чаще женщин готовы работать за зарплату "в конверте" – 40% и 33% соответственно.

Доля россиян, согласных трудиться за "серую" зарплату, заметно сократилась, в 2011 г. показатель составлял 51%.

Между тем 35% россиян не согласятся на "серую" зарплату.

Чем выше заработок, тем меньше желание перейти на "серую" зарплату: среди россиян с зарплатой менее 30 тыс. руб. таковых насчитали 32%, среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. – 43%.

Почти 29% россиян не определились с ответом на предложение поработать за "серую" зарплату, а среди молодежи в возрасте до 24 лет – 32%.

Опрос проведен 5-8 апреля среди 1,6 тыс. граждан в возрасте от 18 лет в 441 населенном пункте во всех федеральных округах.