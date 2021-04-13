Полмиллиона: туроператоры подсчитали количество проданных в Турцию путевок

Свыше 500 тысяч россиян забронировали путевки в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Это более 500 тысяч туристов, забронировавших туры в период с 15 апреля до конца мая", – сказала Ломидзе.

По оценкам туроператоров, всего продано путевок на 32 миллиарда рублей – это более 400 миллионов долларов. По словам исполнительного директора АТОР, сейчас обсуждается возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Их может быть три: перебронирование на дату позже 1 июня, изменение направления поездки и возврат средств.

В понедельник российские власти решили приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за взрывного роста количества заболевших в этой стране.

В Турции усилены ограничительные меры и введен комендантский час на выходных. С начала апреля в Турции каждый день подтверждается зараженность коронавирусом свыше 50 тысяч человек в день, рекорд был 8 апреля – почти 56 тысяч. За предыдущие сутки – 54 тысячи заболевших, более 250 погибших в сутки. Несмотря на массовую вакцинацию "Пфайзером" и китайским препаратом, прививок катастрофически не хватает для всего населения.