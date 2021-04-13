Ozon планирует купить "Оней банк"

Ozon договорился о покупке ста процентов "Оней банка" у Совкомбанка. Стоимость актива оценивается в пределах 10 миллионов долларов. Теперь сделку должен одобрить регулятор.

Соглашение позволит компании получить лицензии, которые нужны для развития финансово-технического направления. В частности – кредитования компаний-продавцов.

В феврале Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию. Однако для предоставления таких услуг необходимо попасть в государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведёт Банк России.

Ozon – российская онлайн-платформа для электронной коммерции.

"Оней банк" – кредитная организация со 100-процентным иностранным капиталом.