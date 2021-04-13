МИД: санкции не помешают расширить АЭС "Бушер" в Иране

Прекращение работы атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране невозможно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Ни в коем случае. Это невозможно. Сотрудничество по АЭС "Бушер" продолжается, в том числе работы по сооружению второго и третьего блоков. Они на разных стадиях находятся, но не прекращаются. У нас нет повода что-то менять", – ответил Рябков на вопрос о возможной приостановке работы АЭС "Бушер" в Иране из-за санкций США.

Сообщения ряда СМИ о возможном прекращении работы АЭС "Бушер" носят спекулятивный характер и не имеют под собой основания, подчеркнул Рябков.

"Росатом" строит в Иране вторую очередь АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) совокупной мощностью 2100 МВт. Заливка бетона в рамках возведения второго энергоблока прошла 10 ноября 2019 г.

Первая очередь АЭС "Бушер" построена Россией, первый энергоблок подключен к сети в сентябре 2011 г., официальная передача блока Ирану состоялась в сентябре 2013 г.