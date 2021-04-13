Россию могут отключить от Visa и MasterCard

Россия может быть отключена от американских глобальных платежных систем Visa и MasterCard. Это произойдет, если США усилят незаконное ограничение развития страны, следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о плане отказаться от американских платежных систем, которые широко распространены в мире.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целом рядом государств", – отметил Песков. По его словам, цель этих незаконных мер "с точки зрения международного права" – сдерживать любое развитие России.

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", – отметил Песков (цитаты "Интерфакса").

Россия и другие страны, которых в США, или в ЕС, считают врагами, создали национальные системы для укрепления финансового суверенитета. Китай и Россия, другие страны увеличивают расчеты в национальных валютах.

В период первых санкций США и ЕС в 2014 году Россия создала национальную платежную систему "Мир" и "уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. "Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же – во всех других областях", – заявил Песков.