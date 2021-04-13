Клепач сообщил об угрозе экономике России

Низкие доходы населения в России очень мешают восстановлению экономики и необходима новая поддержка для жителей страны, заявил главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач, ведушего института развития страны.

Он назвал предыдущую программу господдержки эффективной – "пакет мер правительства уменьшил спад реальных доходов населения, по нашей оценке, на 2 с лишним процентах пункта", – заявил Клепач на Апрельской конференции ВШЭ (цитата "Прайм").​​

Но в России сохраняется "накопленный социальный долг" перед населением: доходы граждан не растут или периодически снижаются с 2014 года. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года снизились на 3,5%, подсчитал Росстат. Но заметней показатель упал в 2016 году – на 4,5%. Затем доходы росли в 2018-м на 0,1% и в 2019 году на 1%.

"Это существенный риск и социальный, и существенное ограничение для экономического роста", – считает главный экономист ВЭБ.РФ, госкорпорации развития России. "Определенный пакет решений и в части пенсионных средств, и в части реальных доходов населения, на мой взгляд, необходим, чтобы существенно ускорить темпы экономического роста", – считает Клепач. По его мнению, "склонность к сбережению будет снижаться, как всегда это происходило после кризиса".

Помощь государства населению и бизнесу в России в 2020 году достигла беспрецедентных размеров – почти 6% ВВП, или свыше 6 триллиона рублей, подсчитали в Минэкономразвития. Это и прямые выплаты населению, и налоговые льготы, и субсидирование кредитных ставок для бизнеса.