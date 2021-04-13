Майнеры криптовалют обеспечили Nvidia выручку выше ожиданий

Производитель видеокарт Nvidia сообщил, что за первый квартал текущего года выручка оказалась выше $5,3 млрд, которые компания прогнозировала в феврале. Отчасти, успеху компания обязана продажам специализированных процессоров для майнинга криптовалют. По итогам торгов в понедельник акции Nvidia выросли на 5% до $608.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сообщила, что в настоящее время наблюдается рост по широкому спектру направлений. А также все рыночные платформы компании способствуют превышению начального прогноза, сообщила Кресс.

По прогнозу компании, выручка от реализации процессоров для майнинга криптовалют составит порядка $150 млн. Хотя по прогнозу, сделанному в феврале, выручка должна была составить $50 млн. Для отчетности используется финансовый год, в котором первый квартал завершается 27 апреля.

Продажу процессоров для майнинга Nvidia начала осуществлять с целью разграничения игрового и майнингового сегментов производства. Из-за наблюдающегося взлета стоимости криптовалют, у майнеров появился повышенный спрос на видеокарты, что привело к дефициту на рынке, тогда как процессоры для майнинга криптовалют стоят дешевле из-за того, что изначально приспособлены для добычи цифровых валют, а не для игр. В результате майнингвая фирма Hut 8 закупила у Nvidia процессоры на сумму в $30 млн.

В последние месяцы хешрейт сети Ethereum стабильно обновляет максимумы и вырос в три раза с августа прошлого года. Цена Ethereum в настоящее время близка к рекордным отметкам и составляет порядка $2 200.