В первом квартале 2021 года товарооборот России и Китая увеличился на 15,4%.

Товарооборот в РФ и Китае с января по март текущего года увеличился в годовом исчислении на 15,4%, до $29,26 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР во вторник 13 апреля.

По данным Главного таможенного управления Китая, рост китайского экспорта в Россию составил 42,7% (до $13,06 млрд.)

Однако импорт из РФ в КНР снизился на 0,1% (до $16,2 млрд.).

За первый квартал текущего года положительное сальдо РФ составило $3,14 млрд, что меньше на 56% относительно тоже периода прошлого года.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в октябре прошлого года сообщил, что из-за пандемии COVID-19 страны не будут снижать товарооборот. По данным, предоставленным китайской стороной, в период с января по март 2020 года товарооборот Китая и РФ снизился всего на 3,2%, по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил $68,63 млрд.