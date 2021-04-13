ОПЕК: мировой спрос на нефть вырастет в 2021 году

Мировой спрос на нефть вырастет в 2021 г. на 6 млн баррелей в сутки (б/с) до 96,5 млн б/с на фоне восстановления мировой экономики и вакцинации населения, отмечено в апрельском обзоре ОПЕК.

Таким образом, ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть на 100 тыс. б/с. (мартовский прогноз – 5,9 млн б/с и 96,4 млн б/с соответственно).

Восстановление мировой экономики, вакцинация населения и снятие ограничений окажут положительное влияние на мировой спрос на нефть, полагает ОПЕК.

"Основной рост потребления произойдет во II и III кварталах 2021 г., спрос вырастет в годовом выражении на 12 млн б/с и 6,5 млн б/с соответственно. Бензин станет ключевым фактором роста мирового спроса на нефть с началом летнего сезона", – заключает ОПЕК.

В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что восстановление спроса на нефть до уровня, отмеченного в 2019 г., произойдет не ранее 2023 г.

Потребление нефти в мире достигнет к 2024 г. 104,1 млн б/с, что лишь на 4,4 млн б/с выше, чем в 2019 г., отмечает МЭА.

Мировой спрос на нефть составил в 2019 г. 99,7 млн б/с, в 2020 г. – 91 млн б/с. Прогноз МЭА на 2021 г. составляет 96,5 млн б/с.

Между тем добыча нефти с газовым конденсатом в России сократилась в январе-феврале на 11,9% в годовом выражении до 81,6 млн тонн, отмечает ЦДУ ТЭК. В феврале показатель упал на 13,8% до 38,56 млн тонн. Экспорт российской нефти упал в январе-феврале на 21,6% до 32,83 млн тонн.

По данным Росстата, добыча нефти (без конденсата) в России сократилась в 2020 г. на 9,3% до 478 млн тонн, добыча нефти с конденсатом – на 8,6% до 512 млн тонн.