Банк России: внешний долг России сократился в I квартале

Внешний долг России сократился в I квартале на $8,553 млрд (- 1,8%) до $459,306 млрд против $467,859 млрд в IV квартале 2020 г., сообщает Банк России.

Долг сократился на фоне уменьшения размера обязательств по внешним кредитам и сокращения вложений нерезидентов в российские ценные бумаги.

Внешний долг госорганов уменьшился в I квартале на $3,837 млрд (- 5,9%) до $61,469 млрд.

В том числе размер гособязательств перед нерезидентами по валютным облигациям уменьшился на $507 млн (- 2,4%) до $20,564 млрд, по рублевым госбумагам в долларовом эквиваленте – на $3,33 млрд (- 7,7%) до $39,86 млрд.

Внешняя задолженность небанковских отраслей экономики снизилась на $8,076 млрд (- 2,5%) до $309,183 млрд.

Внешние долги банков увеличились на $1,494 млрд (+ 2,1%) до $73,637 млрд.

Задолженность Банка России выросла на $1,865 млрд (+ 14,2%) до $15,016 млрд.

Внешний долг России сократился в 2020 г. на $23,559 млрд (- 4,8%) до $467,859 млрд.