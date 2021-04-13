Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока – 2"

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe сообщила об обращении в суд Гамбурга с требованием отменить решение, выданное Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный организацией Deutsche Umwelthilfe во вторник 13 апреля.

Природоохранная организация решила обратиться в суд с исковым заявлением, так как считает, что власти ФРГ не проверили вероятное влияние нового газопровода на климат, а так же существует ли у страны необходимость в увеличении поставок газа.

Экологи заявили, что данный газопровод находится в противоречии с целями в области защиты климата, так как является самым крупным проектом в Европе для использования ископаемых источников энергии. По мнению главы DUH Саши Мюллер-Кренер, Германии не нужен гигантский газопровод, производящий 100 млн. тонн углекислого газа в год. Также он добавил, что его организация будет использовать все юридические возможности для остановки строительства "Северного потока – 2" в территориальных водах Германии.

Получение искового заявления подтвердил пресс-секретарь гамбургского суда. Дата вынесения судебного решения пока неизвестна.

Федеральное ведомство по морскому судоходству и картографии в начале апреля, после тщательного изучения, отклонило возражения Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe и оставило в силе разрешение на дальнейшее строительство газопровода.

Экоактивисты опротестовали выданное ранее BSH разрешение на прокладку трубопровода с конца сентября до конца мая на участке протяженностью 16,5 км. в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

BSH уверены, что трубоукладка окажет негативные последствия для морской экосистемы, а также заповедной зоны для птиц в этом районе. Также экологи полагают, что в Померанской бухте негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц не ожидается.

По данным проектной компании Nord Stream 2 AG, к 31 марта уложено 2339 км., что составляет 95% газопровода "Северный поток – 2". Для завершения строительства необходимо уложить порядка 121 км. от общей длины газопровода.

Противниками "Северного потока – 2" являются США, Украина и Балтийские страны, опасающиеся возрастания влияния РФ на энергетическом рынке Европы. Однако правительство ФРГ поддерживает данный проект.