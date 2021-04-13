Рынок персональных компьютеров рекордно вырос за год

В первом квартале текущего года производители отгрузили рекордное количество персональных компьютеров и ноутбуков. Всего с января по март было отгружено 69,9 млн. ПК и ноутбуков, что на 32,2% чем в том же периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные агентства Gartner.

Агентство считает, что рекордный рост за всю историю наблюдения за рынком стал возможен из-за низких показателей начала прошлого года.

Топ-3 производителей персональных компьютеров, как и прежде, возглавляет Lenovo (17,5 млн, 25,1% мирового рынка). На втором месте находится HP (14,9 млн, 21,4% мирового рынка) и третье место занимает Dell (115, 5 млн, 16,5%). Эти компании за первый квартал нарастили отгрузки на 42,3% – Lenovo, 34,6% – HP и на 12,9% – Dell. Однако на рынке доля Dell сократилась.

В первом квартале 2021 года общий мировой рынок персональных компьютеров увеличился на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По словам директора по исследованиям Gartner Микако Китагава, в начале прошлого года из-за пандемии COVID-19 на рынке наблюдались задержки поставок. Начало текущего года было отмечено мировым дефицитом чипов, что также имело негативное влияние на поставки.

Микако Китагава заявила, что спрос на ПК не уменьшится даже после снятия ограничительных мер на работу из офиса.

Из-за мирового дефицита микрочипов и других комплектующих, а также из-за замедления логистических производственных цепочек в период пандемии коронавируса, российские ритейлеры в начале апреля предупредили о росте цен на ноутбуки. В России с начала года наблюдается рост цен на электронику на 5 – 20% из-за нехватки комплектующих.

В мире наблюдается общая нехватка полупроводников, так как производители оказались не готовы к пандемии и ее последствиям. В прошлом году локдауны негативно отразились на всех производственниках, в том числе и на производителях чипов.

Нехватка полупроводников является следствием торговой войны между США и Китаем. Опасаясь американских санкций, производители китайской электроники скупили все полупроводники. Импорт полупроводников в КНР за прошлый год составил $380 млрд., это почти четверть от всего китайского импорта. Это привело к оголению других рынков, на которых чипы так и не появились.