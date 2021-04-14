Эксперты выяснили, какой бизнес хотят открыть россияне

Аналитики Яндекса выяснили, о каких вариантах своего дела россияне задумываются чаще всего. Анализ поисковых запросов за 2018–2020 годы показал, что чаще всего россияне задумываются об открытии магазина одежды, кафе и таксопарка. В пятёрку самых популярных бизнес-идей также вошли пункт выдачи заказов и аптека.

В последние десять лет было только два заметных падения интереса к открытию бизнеса: в кризисные 2014‑й и 2015‑й и особенно в коронавирусный 2020‑й. В остальные годы доля запросов про своё дело росла, сообщают эксперты Яндекс.Бизнеса.

Интерес к разным бизнесам меняется по-разному. Например, количество запросов про открытие пунктов выдачи заказов и собственных брендов одежды в последние годы стабильно увеличивается.

Другие бизнесы пережили резкий взлёт популярности, но через пару лет так же быстро её потеряли. Яркими примерами тут могут служить пивные магазины и хостелы.

Наконец, есть и такие варианты своего дела, которые все последние десять лет становятся всё менее и менее привлекательными для россиян, например ночные клубы и парикмахерские.

Аналитики также составили тройки модных бизнесов разных лет — таких, интерес к которым в данный год вырос сильнее, чем к другим изученным бизнесам.

Например, в 2014 году, на фоне запрета курения в кафе и барах, взлетел интерес к открытию кальянных. В 2016-м многие задумались о своей бургерной, в 2018-м резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ. В прошлом году россияне больше прежнего интересовались пунктами выдачи, курьерскими компаниями и кухнями с доставкой.

Самые популярные виды бизнеса по всей стране примерно одни и те же, почти везде верхние позиции топа занимают магазины одежды, кафе и таксопарки. Местные особенности можно увидеть, если искать не самые популярные бизнесы, а такие, которыми в городе интересуются чаще, чем в среднем по стране.

Например, Сочи сильнее всего выделяется интересом к открытию гостиниц, Краснодар — к магазинам овощей и фруктов. В Москве как нигде часто задумываются о своём маникюрном салоне, в Санкт-Петербурге — об открытии точки продажи шаурмы.