Рубль резко укрепился после разговора Путина и Байдена

Во вторник вечером, 13 апреля, доллар и евро упали после новости о телефонном разговоре президентов России и США. Об этом свидетельствуют данные "Московской биржи".

Российский рубль, в свою очередь, укрепился. В 19:00 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 76,19 рубля — это на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Уровень евро достиг 90,92 рубля, подешевев на 1,25 рубля.

На укрепление российского рубля повлиял разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Инвесторы выражают надежду на то, что напряженность во взаимоотношениях России и США понизится.